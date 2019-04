Lars Løkke lufter tanker om at indføre mindsteløn

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er parat til at lytte til forslag om indførelse af mindsteløn i Danmark.

Det skriver statsministeren på Facebook onsdag aften. I opslaget giver Lars Løkke udtryk for, at han ikke er afvisende over for mindstelønnen.

»Ville det ikke være meget lettere, hvis vi indførte en mindsteløn, bliver jeg tit spurgt. Det ville gøre det meget enklere at kontrollere og bekæmpe social dumpning, skriver Lars Løkke Rasmussen og tilføjer:

»Og jeg forstår godt spørgsmålet.

Der er ikke mindsteløn i Danmark, hvis arbejdsgiveren ikke er omfattet af en overenskomst, men det er muligt at få prøvet lønnen ved en domstol.

Ifølge Lars Løkke er det blandt andet eksempler som de omtalte udenlandske chauffører på danske landeveje, som levede under kummerlige vilkår til lave lønninger, der har fået statsministeren til at overveje spørgsmålet om mindsteløn.

Men det sætter samtidig Lars Løkke i et dilemma:

»Vi kan jo ikke bare vende ryggen til en succesfuld model, for i stedet at ordne arbejdsmarkedets forhold ved lov og fjerne hele tilskyndelsen til at stå i fagforening. Hvorfor skulle man melde sig ind, hvis også dem uden medlemskab umiddelbart fik de samme vilkår?

Statsministeren opfordrer danskerne på Facebook til at give deres bud på, hvordan det kan løses, at Danmark undgår underbetalt arbejdskraft og samtidig værner om det danske velfærdssamfund.

Beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V) uddyber statsministerens opslag til Ritzau:

»Vi vil ikke finde os i, at man udnytter reglerne om fri bevægelighed i Europa, og man kommer til Danmark og lønner på uacceptabelt lavt niveau.

»Der kunne en lovreguleret mindsteløn være et af redskaberne til at stoppe det, siger Hans Andersen.

Han understreger, at Venstre ikke har et endegyldigt svar på, hvordan man kan løse problemet med lave lønforhold til udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Dog ser han gerne følgende:

»Vi ønsker fri bevægelighed i Europa, samtidig med at vi sikrer den danske model er levedygtig og stærk, men også at det sker på lønvilkår, der afspejler, at det er i Danmark, det foregår, og ikke i Rumænien, siger Hans Andersen.

Ifølge Facebook-opslaget vil statsministeren bruge forslagene mandag, hvor han skal holde tale ved Lønmodtagernes Topmøde.

ritzau