Hvis det stod til konservativ borgmester, der har Sjælsmark i sin by: »Den ville blive lukket med det samme«

FOR ABONNENTER

Taufiki, der fylder 11 år i april, er en normalt begavet og følsom dreng, men angst, umoden, skrøbelig, aggressiv og bekymret for sin mor og for at blive udsendt af landet. Han sover med ble om natten og har svært ved at falde i søvn, fordi han er bange for, at politiet skal komme. Hans forældre er fra Congo, men han er født i en flygtningelejr i Uganda. Han har boet ni år i Danmark på syv forskellige asylcentre og har været forsøgt tvangsudsendt to gange. Sådan er han ikke det eneste barn, der har det på Udrejsecenter Sjælsmark for afviste asylansøgere.