Redaktør: Statsministeren er ude i stort mindsteløns-sats

Ikke bare er det et potentielt stort sats, timingen er også overraskende, siger politisk redaktør på Avisen Danmark Thomas Funding om statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) pludselige udmelding om, at der kan være behov for en lovbestemt mindsteløn.

Beskeden blev sendt afsted via statsministerens Facebook-profil onsdag aften i et længere indlæg.

Her spørger han, om det er på tide at give den danske model - at løn er aftalt mellem arbejdsmarkedets parter - 'et ansigtsløft' og indføre mindsteløn på udvalgte områder.

»Lars Løkke Rasmussen og de borgerlige partier har været udfordrede af dagsordenen om social dumping og eksempler som Kurt Beier Transport eller Danish Crown. Så jeg ser det som et forsøg på at placere sig bedre i hele den diskussion, siger Thomas Funding og fortsætter:

»Men det er et sats at placere sig her. For jeg tror, at der er mange lønmodtagere, der er nervøse for udsigten til en minimumløn. For en minimumløn kan hurtigt blive en maksimumsløn.

»Det er satset dette her, for det er ikke ukontroversielt.

Allerede få timer efter udmeldingen har en række partier - blandt andre Socialdemokratiet - samt fagbevægelsen kaldt det et angreb på den danske model. Fra den helt anden side har tænketanken Cepos kaldt det en potentiel glidebane.

Lars Løkke Rasmussens tanker om et opgør med den danske model har fået meget fokus. Og timingen er måske også det, der overrasker Thomas Funding mest:

»Endelig er Venstre i offensiven efter debatten med Mette Frederiksen (S), og efter at De Radikale har sendt udlændingepolitikken tilbage på dagsordenen.

»Det sidste er afgørende for, om blå blok kan vinde valget. Så det virker besynderligt, at man nu går ud med et forslag, der tager fokus fra det. Det forstår jeg simpelthen ikke, siger redaktøren.

ritzau