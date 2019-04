Bettina Heltberg skal have tiden til at gå, mens hendes rengøringshjælp har travlt. Hun går i Magasin, ind på H. C. Andersens lille 1822-værelse ud mod Vingårdsstræde. Sengetæppet med inskriptionen H.C.A ligger der stadig. Hun har lyst til at stjæle det, men hun gør det ikke. Foto: Budtz Müller & Co (København)/Wikimedia Commons