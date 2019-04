Minister går ind i Solesi-sag om brudt overenskomst

Fagbevægelsen mener, at konflikten med det italienske byggefirma Solesi nu truer dansk arbejdsret. Frygten er, at en dommer i Sicilien kan have banet vej for vidtrækkende konsekvenser.

Striden mellem fagforbundet 3F og det italienske byggefirma Solesi fortsætter – nu på en større og mere principiel skala.

I 2017 fik 3F ellers det, der kunne ligne en endelig sejr, da Arbejdsretten i Danmark idømte Solesi en bod på 14 millioner kroner for at have underbetalt sine omkring 130 ansatte og forbrudt sig mod den danske overenskomst, firmaet indgik, dengang Solesi i 2013-2014 ombyggede olieterminalen i Fredericia.

Men Solesi har nægtet at betale. Endnu mere hårdnakket, efter italienerne fik sagen bragt for en domstol i Sicilien, hvor en dommer i december erklærede, at Solesi faktisk er i sin gode ret til ikke at acceptere boden fra Danmark. Ifølge dommerens vurdering er Arbejdsrettens afgørelse nemlig i strid med italiensk ret, EU-regler og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Nu er den danske beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen (V), gået ind i sagen. For Solesi har fået underkendt den danske arbejdsrets bod med henvisning til en kattelem i en EU-forordning, der kort fortalt siger, at medlemslandene kan forkaste afgørelser fra andre staters domstole, hvis de er i strid med landets egne, helt grundlæggende retsprincipper.

Fakta Sagen kort Det italienske entreprenørfirma Solesi var i 2013-2014 hyret af Dong, som i dag hedder Ørsted, til at udbygge olieterminalen i Fredericia. Et projekt til over 1 milliard kroner. Solesi gjorde hovedsageligt brug af egne medarbejdere fra Italien, men indgik efter pres fra 3F en overenskomst med det danske fagforbund. Overenskomsten blev ikke overholdt. Arbejdsretten afgjorde derfor i december 2017, at Solesi skulle betale 14 millioner kroner i bod til sine ansatte svejsere og bygningsarbejdere, fordi firmaet havde underbetalt sine i gennemsnit 130 ansatte. Solesi har siden nægtet at betale boden. I december 2018 underkendte en domstol i Siracusa i Sicilien den danske arbejdsrets afgørelse og gav Solesi ret i, at firmaet ikke skal betale. 3F har anket afgørelsen. Vis mere

Det bekymrer den danske fagbevægelse, at det er lykkedes Solesi med EU-forordningen i hånden at få Arbejdsretten i Danmark erklæret umiddelbart illegitim og øjensynlig uden hjemmel i italiensk lov eller folkeretten. For kan der dermed være banet vej for, at andre udenlandske firmaer fremover kan blæse på, hvad de danske myndigheder måtte mene om de forhold, firmaerne tilbyder sine ansatte, når de er udstationeret i Danmark?

Det frygter Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, der sammen med 3F fører sagen, og som har valgt at anke den.

»Det kan få vidtrækkende betydning for det danske arbejdsretlige system, hvis vi taber sagen«, lyder det fra næstformanden Arne Grevsen, der opfordrer politikerne til at få lappet det hul i EU-lovgivningen, som Solesis advokater tilsyneladende har fået øje på.

»Hvis domme om overenskomstbrud ikke kan gøres gældende over for italienske virksomheder, så bortfalder forudsætningerne for den frie bevægelighed«, mener Arne Grevsen. Næstformanden forudsiger »fatale konsekvenser«, hvis andre udenlandske virksomheder skulle ende med at ty til Solesis manøvre.

Første sag nogensinde

Det er ikke set før, at en udstationeret virksomhed har udfordret det danske, arbejdsretslige system hos en domstol i hjemlandet.

Sagen har også vakt opmærksomhed på Christiansborg. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har reageret ved at sende et brev til EU-Kommissionen, hvor han erklærer, at han finder det »meget problematisk«, at domstolen i Sicilien har underkendt den danske arbejdsret, som ifølge ministeren bør kunne træffe afgørelser, der fuldbyrdes i andre lande.

»En effektiv håndhævelse af indgåede overenskomster med udenlandske tjenesteydere er helt central for at sikre ordnede forhold på det danske arbejdsmarked. Det er derfor ikke acceptabelt, hvis fuldbyrdelsen af Arbejdsrettens afgørelse trækker i langdrag eller helt afvises af italienske retsinstanser«, skriver ministeren, der tilføjer:

»Jeg vil opfordre kommissionen til at følge sagen nøje og allerede nu overveje, om der er grundlag for at tage skridt for at sikre, at domsforordningen overholdes«.