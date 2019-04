Pandaer med 500 kilos madpakke hjemmefra er landet til VIP-modtagelse

Et SAS-fly udsmykket med to pandaer på selve kroppen er netop landet i Kastrup lufthavn inklusive en madpakke på 500 kilo bambus. De skal nu flytte ind i ZOO på Frederiksberg på en 15 års lejekontrakt.

»Det er gået helt fantastisk godt«, siger Bengt Holst, en tydeligt eksalteret direktør for Zoologisk Have til TV 2 News, mens han står på landingsbanen og ser de grønne transportkasser med spændbånd blive kørt ind i en opvarmet lastbil. Al logistikken har klappet, og de to dyr på 113 og 114 kilo har det godt.

50-60 pressefolk, prominente gæster og ministre er blevet lukket ind i Vilhelm Lauritzen terminalen fra 1936, som ikke er tilgængelige for almindelige rejsende. Gennem et stort vinduesparti har de kig ud over landingsbanen, hvor de to æresgæster netop er landet.

En kongelig gave: Panda premiere i ZOO Mao Sun og Zing Er (en hun og en han) en statsgave fra Kina, som dronning Margrethe og prins Henrik modtog under et statsbesøg i 2014. Dyrene er til låns i 15 år. 10. april vil dronningen, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) samt kinesiske repræsentanter byde bjørnene velkommen i det nybyggede pandaanlæg i ZOO på Frederiksberg. Fra 11. april vil havens gæster få adgang til det specialbyggede anlæg, som har været undervejs i 18 måneder, når kronprinsesse Mary klokken 9 åbner ZOO ved hovedindgangen.

Kulturminister Mette Bock har til ære for en fotograf stillet op foran en stor planche med en panda. Og Jakob Ellemann-Jensen, fødevare- og miljøminister, rømmer sig for at gøre klar til velkomsttalen.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, den kinesiske ambassadør i Danmark, H.E. Fr. Deng Ying, bestyrelsesformand Zoologisk Have Jørgen Horwitz og CEO Zoologisk Have Jørgen Nielsen på plads for at hente de to bambusbjørne fra Kina.

Samtidig nogle få hundrede meter derfra, står demonstranter med flag uden for hegnet, flere er klædt ud som pandaer.

»Vi har ikke noget imod, at pandaerne kommer til Danmark, men vi har noget imod, at Kina bruger pandaerne til at give et positivt billede af Kina, som jo er et land, der krænker menneskerettighederne. De bruger pandaerne, fordi de er nuttede og søde«, siger Anders H. Andersen, formand for Støttekomiteen for Tibet.

Demonstranter udenfor det fine selskab står ved hegnet og anklager Kina for at udnytte nuttethedsfaktoren.

Det er en stor begivenhed for Danmark og for Zoologisk Have i København, der de næste 15 år har de to plettede pelsdyr til låns. Og som almindelige gæster vil kunne besøge i ZOO fra på torsdag om en uge.

To dyre logerende

Pandaerne Xing Er og Mao Sun har været på en længere rejse i hvert deres grønne bur, som er blevet anbragt inde i en SAS Cargo box. De er blevet fragtet fra Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding i byen Chengdu i Kina. Efter en mellemlanding i Beijing er de altså nu klar til at indtage og betage København.

Det vidste du ikke om pandaerne: Mød den store bambusbjørn Hunnen: Mao Sun. 5 år / Vægt: 113 kg Hannen: Xing Er. 6 år / 114 kg Lever i bjergskov i 1500-3000 meters højde i det centrale Kina, et klima der minder meget om det danske. Spiser 40 kilo bambus om dagen, og det er stort set det eneste, den rører. Er solitær og går altså alene hele året, bortset fra de 2-3 dage, hvor dyret er i brunst. De sorte aftegninger om øjnene er unikke for hvert dyr, og man mener, de kan kende hinanden og det er afgørende, når de skal vælge mage. Kilde: ZOO i København, se mere her. Vis mere

Det spektakulære udlån af pelsdyr er en gestus fra den kineseske regering, som også møder skepsis. Blandt andet mener Støttekomiteen for Tibet at Kina bruger udlån af dyr til at »forbedre sit dårlige image« og dække over krænkelser af menneskerettigheder både i Tibet og i Østturkestan, hvor en million mennesker sidder fanget under kår, der langt fra modsvarer det nybyggede faciliteter som dyrene i fragtkasserne vil opleve på Valby Bakke.

160 millioner kroner har det nye anlæg kostet. Penge som er skaffet fra erhvervslivet med Lars Løkke Rasmussen som fundraiser og på statsministeriets brevpapir, skriver Radio24syv.

Pandaboligen er tegnet af Bjarke Ingels Group og Landskabsarkitekterne Schønherr i samarbejde med dyrepasserne og ligger, hvor det gamle elefanthus lå. Der har form som et kæmpe yin og yang tegn set ovenfra, og hvor der er syv store platantræer, som bambusbjørnene kan kravle op i.

Men endnu længere end dyrenes rejse har de diplomatiske forviklinger været for at nå så langt. Læs her, om hvordan udenrigspolitik, afstand til Tibet og en særlig nykomponeret suite for bambusfløjte og orkester har banet vejen for lånet af dyrene, der ifølge DR er en lejeaftale, som koster 1 million dollars om året, 6,7 millioner danske kroner.