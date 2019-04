For to år siden boede Oobah Butler i et lille skur syd for London og levede af kopnudler og blødkogte æg. Efter at have snydt sig til tops i mode- og restaurationsbranchen og efterfølgende udstillet sensationshungrende journalister bliver han headhuntet af store firmaer i hele verden for at lære dem om brandmanagement i en verden, hvor image åbenbart betyder mere end kvalitet.

Medier

Læs Senere

For Abonnenter