Drab i Nordsjælland: Politiet kender fortsat ikke motiv til muligt bandeopgør

Hvad der var det nærmere motiv for skyderiet lørdag aften på Rungsted Strandvej nord for København er fortsat uklart.

Men den foreløbige efterforskning peger i retning af en konfrontation mellem medlemmer fra to lokale nordsjællandske bander.

Det oplyser Nordsjællands Politi søndag før middag i en pressemeddelelse.

Under konfrontationen, som skete lidt efter klokken 18 lørdag aften, blev en 20-årig mand fra Nivå dræbt af skud.

Yderligere fire unge mænd i alderen 20-27 år blev ramt af skud, men ingen af dem var efterfølgende i livstruende tilstand.

I løbet af lørdag aften blev 14 unge mænd i alderen 20 til 32 år anholdt.

Nordsjællands Politi var synligt til stede i Rungsted lørdag aften for at sikre spor efter skyderiet og for at lede efter gerningsmanden eller gerningsmændene. De oplyser, at de fortsat gerne vil høre fra vidner eller andre, der kan bidrage til sagens opklaring.

Er skyderiet et bandeopgør, er der tale om en pludselig opblussen af konflikten, udtalte politiinspektør Lau Thygesen til Ritzau i timerne efter skyderiet.

»Vi har haft en lang periode med ro på. Der har ikke været meget aktivitet. Desværre opstår det pludseligt. Der har ikke været nogle indikationer på, at det her har været på vej«.