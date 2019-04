Politiet ved pressebriefing: Opgør i Nordsjælland skete angiveligt med skydevåben, kniv og påkørsel

Nordsjællands Politi opfordrede søndag vidner til lørdagens voldsomme opgør på Rungsted Strandvej til at henvende sig.

Det skete under et pressemøde i Rungsted Havn søndag. Her fremgik det også, at fire unge mænd blev såret under episoden, der samtidig kostede en 20-årig mand fra Nivå livet.

Nogle af de sårede havde fortsat »ganske alvorlige skader«, oplyste chefpolitiinspektør Magnus Andresen.

»Vi har en anden person, der også er ramt af skud, og en enkelt person skulle være ramt af knivstik. Vi ser også, at nogle af de tilskadekomne har skader efter påkørsler af biler«, sagde han.

Chefpolitiinspektøren havde taget opstilling sammen med politidirektør i Nordsjællands Politi Jens-Christian Bülow ved en mobil politistation i Rungsted Havn.

22 personer er blevet anholdt, hvoraf fem fremstilles i grundlovsforhør for lukkede døre ved retten i Hillerød søndag eftermiddag med henblik på fængsling.

Nogle blev anholdt på gerningsstedet, mens andre blev anholdt i Greve-området og andre steder på Sjælland.

Tidligere søndag skrev Nordsjællands Politi i deres pressemeddelelser, at de formodede, at opgøret var sket som følge af en uenighed mellem to »lokale bandegrupperinger«, mens chefpolitiinspektøren under pressebriefingen mere konservativt benævne de anholdte som tilknyttet »et kriminelt netværk«.

»Vi har en formodning om, at det er et netværk mellem nogle personer, der kommer fra området heroppe i Nordsjællands politikreds«, sagde Magnus Andresen.

Det var fortsat politiets hypotese, at konfrontationen lørdag aften ikke var en isoleret hændelse.

»Vi arbejder stadig med en teori om, at det ikke er noget, der opstår på Rungsted Strandvej, så der må være en række henvendelser eller sammenstød inden«, sagde chefpolitiinspektøren.

Nordsjællands Politi oplyser, at de fortsat gerne vil høre fra vidner eller andre, der kan bidrage til sagens opklaring enten per telefon eller ved at opsøge den mobile politistation, som vil befinde sig i Rungsted Havn til og med mandag.

Under pressebriefingen efterlyste Politiet en kniv, som man ikke har fundet endnu.