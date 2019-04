Bestyrelsesmedlem fra Enhedslisten nægter sig skyldig i voldtægt

Et nu aftrådt bestyrelsesmedlem af Enhedslisten meldte i sidste uge sig selv for voldtægt. Men ved grundlovsforhøret onsdag nægtede han sig skyldig.

Natten til 1. april foregik der ifølge teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (Enhedslisten) en voldtægt i hendes lejlighed, som har betydet, at hun nu også holder pause fra politik i Københavns Kommune.

Den formodede gerningsmand er medlem af partiets bestyrelse i København. Han meldte sig kort efter selv til politiet og er blevet frataget alle sine poster.

Trods det kunne han ikke erkende sig skyldig ved det lukkede grundlovsforhør, som blev afholdt onsdag 3. marts i København.

Det viser en udskrift fra retsbogen, som BT er kommet i besiddelse af. Her er han sigtet for at skaffet sig vaginalt samleje i tidsrummet fra midnat 31. marts til 1. april kl. 10 med den forurettede kvinde, »der som følge af alkoholindtag og/eller træthed befandt sig i en tilstand eller situation, i hvilken hun var ude af stand til at modsætte sig handlingen«.

Dommeren mente, at manden, der er beskyttet af navneforbud, ikke behøvede at blive varetægtsfængslet. Men anklagemyndigheden kærede til Østre Landsret, der gav anklagemyndigheden medhold. Det betyder, at det tidligere bestyrelsesmedlem fredag blev varetægtsfængslet i 18 dage.

I aften skal Enhedslisten tage stilling til, hvordan de håndterer, at deres teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen på grund af den verserende voldtægtssag ikke er i stand til at passe sine pligter på Københavns Rådhus.