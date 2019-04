DBU om fodboldfornærmelser: Okay at kalde Viktor Fischer et fjols, men homofobiske tilråb er over grænsen

Både fanklubber, DBU og Spillerforeningen tager nu afstand fra de homofobe smædesange, som FCK-profilen Viktor Fischer i søndags reagerede på i Odense under en kamp mod OB. Aftenen efter i Farum, hvor Brøndby spillede mod FC Nordsjælland, blev der sunget »Fischer, han er gay« som en rituel optakt til den kommende weekends kamp mod FCK.

Nu har Pan Idræt, der kæmper mod homofobi og for mangfoldighed, anmeldt episoden i Odense til Fodboldens Disciplinærinstans, der er en uafhængig retsinstans. Det vækker glæde hos Dansk Boldspil-Union, DBU.

»Det ville være godt, hvis vi fik afprøvet sagen, og så man kunne se, om de fans kan straffes«, siger kommunikationschef Jakob Høyer, der hermed ligger på linje med Spillerforeningen.

»Samtidigt skal vi fortsætte med at fortælle alle, at det her ikke er i orden. Det skal vi gøre i fælles kampagner, hvor vi sammen med klubber, spillere, fanklubber og andre, der vil være med fordømmer disse udtalelser. Det er kun i fællesskab, at vi kan bekæmpe disse former for diskrimination«.

Set udefra kan fodboldkulturen opleves som et tagselvbord af fornærmelser. I marts var det abelyde mod mørke spillere ved landskampen England-Montenegro. Der har været debat om, hvorvidt det danske landshold må synge ’store patter’, og i slagsange bliver der truet med vold og brugt gensidige beskyldninger for prostitution i familien, afhængighed af narkotika og/eller lav social status. Men Jakob Høyer mener alligevel, at der er en klar grænse.

»Jeg synes godt, man kan skelne. Der er gråzoner, men der, hvor det er diskriminerende, baseret på seksualitet, etnicitet, hudfarve eller religion, det ønsker vi ikke i dansk – eller i international - fodbold. Det er soleklart. Viktor Fischer sagde det meget fint på tv i går. Det er fint, at nogen kalder ham et fjols eller en idiot og synes, at han har en grim frisure. Men når det handler om homofobiske tilråb, så hører det simpelthen ikke hjemme i 2019« siger Jakob Høyer, DBU.

Efter landskampen mellem England og Montenegro i slutningen af marts, hvor tilskuere lavede abelyde af de mørke spillere, har UEFA’s præsident indskærpet, at dommerne skal være hurtigere til at gribe ind og stoppe kampen. Skal det også indføres i Danmark:

»Jeg håber ikke, det bliver nødvendigt. Jeg vil hellere have, at vi påvirker de få fans, der kvajer sig. Derfor synes jeg også det er godt, at fanklubber fra OB, FCK og nu Brøndby tager klart afstand fra de homofobiske tilråb. De skal have karantæne og udelukkes fra kampene, og så skal de også lukkes ude af fællesskabet. Det er den hårdeste straf, de kan få. Det handler ikke kun om en dommer, der afbryder kampen, men om at vi og klubberne og spillerne sammen siger, det her er ikke i orden. Selv om det her er en rigtig trist begivenhed, Så får vi mulighed for at se, hvor mange der er imod den her type tåbeligheder«.

Hvad tænker du om FCK-Brøndby, der skal mødes på søndag på Brøndby Stadion?

»Jeg håber, at fanklubberne sammen med klubberne er klar til den kamp, og at sikkerhedsvagter og dommer er klar – og det ved jeg, de er, for det er ikke første gang, vi har en kamp med høj intensitet foran os. Fodbold er også følelser. Og der er stadig nogle få, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, hvad enten det er fyrværkeri, romerlys eller nedsættende og homofobiske ytringer«, siger Jakob Høyer.

I august sidste år viste en undersøgelse fra DBU, at dansk fodbold stadig kæmper med homofobi. Blandt 871 spillere, trænere, forældre og dommere i forbindelse med breddekampe på børne- og ungeområdet op til 19 år svarede 15 procent, at de oplever homofobiske tilråb.

Peder Holk Svendsen, forperson i LGBT Danmark, som er landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, mener da også fortsat, at der skal gøres noget for at dæmme op for homofobi i dansk fodbold.

Han peger på, at ingen danske mandlige spillere i topfodbold er stået frem som homoseksuelle. Til Ritzau siger han:

»Det er en udfordring, at der ikke er en kultur, hvor det er muligt, og der er rummelighed nok til, at alle segmenter