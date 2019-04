Har trukket omstridt forslag tilbage: Justitsminister Pape dropper ’eksperimentarium’ i retssalene

Både advokater og dommere glæder sig over, at justitsministeren har trukket forslag om at lade embedsmænd føre myndighedernes sager i retten mod borgere eller virksomheder tilbage.

Både Den Danske Dommerforening og Danske Advokaterne var på barrikaderne, da justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i efteråret lancerede sine planer om i langt højere grad at lade embedsmænd – i stedet for eksterne advokater – føre myndighedernes sager i retten mod borgere eller virksomheder.

»Det skal jo ikke være et eksperimentarium, det her«, lød det ligefrem fra dommernes formand, Mikael Sjöberg, i september i Politiken.

I første omgang lod Pape sig ikke påvirke af indvendingerne og argumenterede med, at »det er vigtigt for regeringen, at vores skattekroner bliver brugt forsvarligt«. Men da Folketinget for nylig vedtog det lovforslag, som den omtalte plan var en del af, var det helt pillet ud.

»Der har været kritik af forslaget om at udvide adgangen for statslige embedsmænd til at møde i retten. Vi har lyttet til kritikken og har fjernet den del af lovforslaget«, lyder det i en skriftlig kommentar fra Pape, som Politiken ikke har kunnet få interview med.

Dommernes formand, Mikael Sjöberg, er »meget tilfreds«, da der ifølge ham ville være en risiko for, at forslaget ville medføre, at kvaliteten af sagsførelsen i retterne ville falde, hvis det blot var jurister, der skulle føre sager, og ikke advokater eller jurister med de rette kompetencer i forhold til at skære sager til i retten. Derfor havde dommerforeningen foreslået som minimum, at der ville blive stillet krav om retssagsprøver for de relevante embedsmænd.

Men i stedet har Pape altså helt valgt at trække forslaget.

»Det synes jeg er godt« konstaterer Mikael Sjöberg.

Gradvist opblødt

Oprindeligt gik justitsministerens forslag på, at både kommunale, regionale og statslige myndigheder skulle tillades at oprette egentlige retssagsafdelinger, hvor embedsmændene var ansat specifikt med det formål at møde i retten. Undervejs blev det indsnævret til at kun at omfatte statslige myndigheder. Det fik dog ikke kritikken til at forstumme, og det gjorde det heller ikke, at han sidenhen igen opblødte forslaget, så de pågældende embedsmænd ikke skulle kunne møde i landsretten, men kun byretten.

Og nu er planen altså helt taget af bordet.

Ifølge den socialdemokratiske retsordfører, Trine Bramsen, har det været et særdeles underligt forløb, hvor et flertal i Folketingets Retsudvalg gerne har villet efterkomme dommernes indvendinger, mens Pape løbende har sendt ændringsforslag, »indtil ministeriet helt valgte at trække hele den del i stedet for at lave et kompromis«, siger hun.

Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, så forslaget som en god lejlighed til at få bragt de offentlige udgifter til ikke mindst statens faste advokat, Kammeradvokaten, ned. Derfor havde han meget gerne set et kompromis, men:

»Slutresultatet blev, at ministeren pillede det hele ud af forslaget, så tilbage i det vedtagne forslag er der nogle teknikaliteter«, siger han og fortsætter:

»Det korte af det lange er, at med hensyn til reduktionen af Kammeradvokatens omkostninger kom vi med det her ingen vegne, for nu at sige det rent ud«.