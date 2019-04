Umbrella-sagen har haft opdragende effekt: 83 procent flere råber op om børneporno på nettet

Støder du i en af internettets mørke afkroge på upassende indhold med børn, kan du anonymt gå videre med din bekymring til Red Barnets hotline.

Og det gør folk i stigende grad.

En ny rapport fra organisationen viser, at antallet af henvendelser er steget med 83 procent fra 2017 til 2018, hvor den i alt kunne tælle 2.670 mod 1.458 i 2017. I år har Red Barnet indtil videre fået 1.470 henvendelser.

Cirka hver femte handler om billeder og videoer, der kan betegnes som ulovlig børneporno, altså materiale med direkte seksuelle handlinger.

»Det kan være børn, der foretager sig onani. Vi finder det rigtig frastødende, når det er børn helt ned til vuggestuealderen, som bliver opfordret til at give oralsex til en voksen eller får stukket ting ind i sig«, forklarer Kuno Sørensen, psykolog i Red Barnet.

Resten af henvendelserne leder ikke organisationen til børneporno, men i mange tilfælde grænseoverskridende materiale uden seksuel omgang. Det kan for eksempel være nøgenbilleder eller videoer, hvor børn poserer.

»Når vi får så mange henvendelser, er det udtryk for, at anmelderen synes, at indholdet er over grænsen«, siger Kuno Sørensen.

Han forklarer, at det er umuligt at sige noget om, hvorvidt antallet af henvendelser kan kædes sammen med, at der florerer flere videoer og billeder med overgreb på børn på internettet. Men problemet er »stort«, understreger han.

Kattens leg med musen

Når Red Barnet modtager en henvendelse, går den videre til Rigspolitiet. Myndighederne kan dog kun gribe ind og fjerne indholdet, når det handler om børneporno, der ligger på en dansk server eller hjemmeside.

Langt hovedparten af materialet stammer dog fra udlandet, lyder det fra både Red Barnet og Rigspolitiet. I det tilfælde går sagen videre til samarbejdspartnere i det land, videoen eller billederne kan spores til.

»Vi har et problem med livestreaming, hvor folk fra hele verden følger overgreb på børn fra for eksempel Filippinerne. Der er desværre et stort marked for det. Der findes familier, som lever af at dedikere deres barn til at blive misbrugt, så familien kan få mad på bordet«, siger Flemming Kjærside, politikommissær i Rigspolitiets center for cyberkriminalitet, NC3.

Han oplyser, at Rigspolitiet også i internationalt regi oplever en stigning i antallet af henvendelser om materiale med overgreb fra børn. Problemet er dog »kattens leg med musen«.

»Vi kan blokere en server, men så dukker den op et andet sted. Man kan flytte dem fra land til land. Vi kæmper med et internationalt problem. Jeg ville rigtig gerne kunne stoppe det, men den bedste måde vil være at lukke for internettet«, siger Flemming Kjærside.

Forvirring

En forklaring på de mange henvendelser til Red Barnet kan være, at folk generelt er blevet mere opmærksomme på, hvad der er rigtigt og forkert indhold på nettet, lyder det fra Kuno Sørensen fra Red Barnet. Et fokus, der især er skærpet efter den såkaldte Operation Umbrella, hvor 1.152 personer er sigtet for deling af tre år gamle pornografiske videooptagelser af mindreårige fra Nordsjælland.

Heraf har der været ført en række prøvesager, som både har ført til frifindelser, bødestraffe og betingede fængselsdomme.

»Der har i det hele taget været fokus på digitale sexkrænkelser med Umbrella-sagen. Man er blevet mere opmærksom på, at der kan være noget krænkende i materiale online, når der er børn på billederne og videoerne«, siger Kuno Sørensen.