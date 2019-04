80 års fængsel i sag om kokain og amfetamin

80 år og seks måneder. Det er den samlede fængselsstraf, som Østre Landsret onsdag har givet til ni mænd, som beskæftigede sig med indsmugling og handel med hård narko.

Under efterforskningen kaldte politiets specialgruppe Særlig Efterforskning Øst sagen for 'Operation Baresso'. Det skyldes, at betjentene i begyndelsen hemmeligt observerede nogle af de nu dømte på en af kædens kaffebarer.

I byretten på Frederiksberg løb dommen i maj sidste år op i fængsel på 70 år og otte måneder.

To bagmænd fra Montenegro, Janko Ralevic og Milos Malisic, idømmes begge fængsel i 15 år, hvilket er en skærpelse i forhold til byrettens dom. Disse to samt Ivan Babovic, der idømmes fængsel i syv år, og som ligeledes er fra Montenegro, udvises af Danmark.

Også andre har fået et hårdere smæk end i første omgang. Glenn Kåre Hansen, der tidligere har hilst på retssystemet i en anden narkosag, straffes med fængsel i 12 år, mens Valentin Sandic, der har haft tilknytning til Bandidos, får 10 år.

Sagen drejer sig blandt andet om opbevaring og handel med amfetamin og kokain fra adresser i København og i Tranekær på Langeland.

Hente amfetaminolie

To af mændene i sagen, Daniel Hansen og Brian Walther Mikkelsen, var anklaget for at være kørt til Holland i en ældre VW Bora for at hente amfetaminolie, som i Danmark skulle forvandles til flere kilo af stoffet.

På Frederiksberg forklarede de, at de troede, at det var skunk. Derfor fik de i byretten straffe på under et år. I landsretten er det gået anderledes. Begge er idømt fængsel i fem år.

Omvendt kan Kasper Stecher Svensson notere, at den oprindelige dom på fængsel i 11 år er ændret til seks år.

Samlet set har staten fået konfiskeret cirka 1,2 millioner kroner i kontanter og indestående på bankkonto. Også en byggegrund i Taastrup overgår til staten, oplyser den ene af sagens anklagere, Annika Jensen.

Politiet indledte efterforskningen i begyndelsen af 2017. Efter observationer og aflytninger slog betjentene til. Cirka 100 politifolk deltog i anholdelsesaktionen i april samme år.

