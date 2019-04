Styrelse politianmelder fyret flyvelæge

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen politianmelder en fyret læge, der var ansvarlig for tilsyn med såkaldte flyvelæger for styrelsen.

Det oplyser styrelsen onsdag på sin hjemmeside.

Den kvindelige læge blev fyret og bortvist fra styrelsen fredag under mistanke om embedsmisbrug.

Lægen har været ansvarlig for tilsynet med flyvelæger i Danmark. Samtidig har hun selv drevet en klinik med to afdelinger, der undersøgte blandt andet piloter og flyveledere.

En flyvelæge har en særlig uddannelse i at vurdere piloter og flyvelederes fysiske og mentale tilstand. Lægen har til opgave at erklære dem egnede til at udføre deres hverv.

I kølvandet på fyringen fra styrelsen har lægens klinik, Doctors.dk, tillige fået inddraget sin tilladelse til at lave helbredstjek af piloter og flyvelæger.

Berlingske har beskrevet lægens mulige dobbeltrolle. I kølvandet på det har styrelsen blandt andet konstateret, at læger uden den krævede uddannelse har udført helbredstjek af piloter på lægens klinik.

»Det er dybt alvorligt, at der er mistanke om, at en ansat har misbrugt sit embede som styrelseslæge. Det har svækket tilliden til styrelsen som offentlig myndighed«.

»Jeg er klar til at tage de nødvendige skridt, som skal sikre, at vi får ryddet op på området«, udtaler transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen i pressemeddelelsen.

Det særlige helbredstjek, kaldet en medical, skal piloter og flyveledere have udført en gang om året.

Styrelsen har i forbindelse med fyringen af lægen, indkaldt samtlige piloter og flyveledere, der er blevet undersøgt på lægens klinik inden for de seneste 12 måneder, til et nyt helbredstjek. Det skønnes, at der kan være behov for at genundersøge omkring 2000 piloter.

ritzau