12 fatale sekunder: Teenagere på flugt dræbte to kvinder i Valbyparken

Den værste biljagt i nyere tid varede kun 12 sekunder, men kostede to kvinder livet i Valbyparken. Rigsadvokaten afviste, at betjentene handlede uforsvarligt ved at foretage en biljagt i en park, men Den Uafhængige Politiklagemyndighed mente, at politimændene måtte have vidst, at parken var fyldt med mennesker på en solrig sommerdag.