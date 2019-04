Ramt med 80 km i timen: Anne Beidil har været afhængig af en rollator, siden hun blev kørt ned af en bilist på flugt fra politiet

I 2013 blev Anne Beidil kørt ned af en 16-årig bilist, som forsøgte at flygte fra politiet i Ballerup. Betjenten kørte i en civil patruljevogn og kunne hverken få bilens sirene eller blinklys til at fungere. Selv om han dermed overtrådte reglerne, besluttede statsadvokaten ikke at føre sag mod betjenten.