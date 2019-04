Betjente sagde, de »trillede over for rødt lys« - gps-data viste, at de kørte 114 km/t

Hvis politifolk kører over for rødt under udrykning, skal de sænke farten så meget, at de straks kan standse for tværkørende biler. Efter en biljagt i Herlev fortalte betjentene til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, at de »trillede over for rødt lys«. GPS-data viste, at de havde kørt 114 kilometer i timen gennem krydset. Betjentene slap for tiltale.