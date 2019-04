Bettina Heltberg: Hvordan kan youtuber Julia Sofia reklamere for homofjendsk diktatur den ene dag og lade sig hylde som LGBT-stjerne den næste?

Norske Elmer elsker sine smøger: »Hvis jeg havde flere penge, røg jeg helt sikkert mere, end jeg gør nu«

Norsk ungdom spiller en hovedrolle i den danske røgdebat. For i takt med at nabolandet har hævet prisen på smøger, er antallet af især unge rygere raslet ned. Politiken er taget til Oslo for at spørge de unge, hvad det betyder for rygekulturen, når en pakke cigaretter koster næsten 100 kroner.