Ida Auken om børns forbrug af sociale medier: Vi har ladet en hel generation deltage i et eksperiment

Næsten hver tredje 15-årige pige bruger 4 timer om dagen på sociale medier, viser ny undersøgelse. Radikale Venstre vil have mobilregler og teknologiforståelse ind i folkeskolen. Man bør gå videre og indføre et forbud mod smartphones for unge, mener psykolog.

Unge mennesker er mindre sammen med hinanden i den fysiske verden end tidligere, og de bruger mere tid bag skærmen. 27 procent af de 15-årige piger bruger mindst fire timer på sociale medier hver hverdag, og 20 procent af drengene bruger lige så meget tid.

»Det er meget voldsomme tal, og jeg synes virkelig, det er et wake-up call. Vi har ladet en hel generation deltage i et eksperiment, hvor vi ikke ved, hvad det gør ved deres koncentration, deres søvn, deres selvværd og deres sociale fællesskaber. Der bliver simpelthen nødt til at være nogle voksne nu, der tager ansvar for deres børn«, siger Ida Auken.

Tallene kommer fra Skolebørnsundersøgelsen 2018, hvor 3.660 11-13-15-årige skoleelever fra 45 forskellige skoler har svaret på, hvordan de oplever deres sundhed og trivsel.

Undersøgelsen er foretaget af Statens Institut for Folkesundhed. De undersøger, hvordan det står til med trivsel og sundhed hos børn og unge hvert fjerde år, og undersøgelserne kan derfor fortælle meget om udviklingen over tid.

Den bevæger sig ikke i en specielt rar retning. Undersøgelsen viser, at 30 procent af 15-årige piger i 9.klasse og 19 procent af drengene hver dag har mindst et advarselstegn fra kroppen om, at der er noget galt.

Over de seneste 30 år har andelen med daglige symptomer som hovedpine, rygsmerter og søvnproblemer været stigende.

Undersøgelsen siger ikke noget om årsager eller sammenhænge, men konstaterer bare, at det er sådan, det står til. Det har altså ikke nødvendigvis noget at gøre med skærmtiden, men Radikale Venstre mener alligevel, at der skal handles på tallene nu.

De har længe ville have mobilregler ind i folkeskolen og teknologiforståelse på skoleskemaet, og de nye tal understreger, at det skal være nu, mener It-ordfører, Ida Auken.

»Vi vil gerne have faget teknologiforståelse på skoleskemaet, og en vigtig del af det er digital dannelse, der handler om at give de unge en forståelse for, hvordan sociale medier er bygget om at være vanedannende«, siger Ida Auken med henvisning til de algoritmer, der præsenterer brugen for mere indhold af samme karakter, som de tidligere har været interesseret i, for at fastholde dem på mediet.

Forældrene spiller også en afgørende rolle, medgiver hun, men hvis skolerne laver mobilpolitikker, så giver det anledning til, at tale med forældrene og børnene i klassen, om hvad de sociale medier betyder, og hvordan de fungerer.

»De sociale medier er skabt af hundredvis af ingeniører og adfærdsforskere, der ved præcis, hvordan man gør mennesker afhængige. Og det er meget svært at modstå det træk. Det er gået helt over gevind. Der skal styr på det, og det kan man ikke forlange, at de unge mennesker skal klare selv«.

Indtil begyndelsen af 90’erne mødtes over halvdelen af de unge med deres venner 4-5 hverdagsaftener om ugen. I dag er det hver 5. dreng og hver 10. pige, der er så meget sammen med deres venner i den fysiske verden.

Til gengæld er de sammen online. 89 procent af piger og 86 procent af drenge er i online kontakt med nære venner hver dag eller næsten hver dag. Men det giver Ida Auken ikke meget for.

»Det er ikke det samme, som at være sammen med sine venner, at man lever 4 timer om dagen i en digital verden. Vi skal styrke vores modstandskræft og viljestyrke og slukke telefonen«, siger Ida Auken, og det er ifølge psykolog Morten Munthe Fenger helt rigtigt, at det ikke er det samme.