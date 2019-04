Støjramte naboer til kampfly er rystede og ønsker klarhed

Støjen fra de nye F-35-kampfly, som afløser F-16-flyene, kommer til at ramme flere boliger end ventet.

Derfor der må snart komme svar på, hvordan de værst ramte bliver kompenseret, mener Agnes Rosenlund, der er formand for Foreningen Flyvestations Skrydstrups Naboer.

Hun har torsdag aften været til borgermøde, hvor Forsvarsministeriet har fremlagt de nyeste støjberegninger.

I alt vil 618 boliger i området omkring Flyvestation Skrydstrup i Sønderjylland med de nye kampfly blive udsat for flystøj, der overskrider grænseværdierne.

»Vi er noget rystede. Det er meget anderledes end de flystøjberegninger, som vi tidligere fået præsenteret. Det får meget større konsekvenser, end det først blev meldt ud, siger Agnes Rosenlund.

Hidtil har man regnet med, at F-16-flyene udsætter 41 boliger for støj over grænseværdien. Med de nye beregninger er det tal blevet opjusteret til 137 boliger. Og for F-35-kampflyene er det tal altså endnu højere.

Derudover oplyste Forsvarsministeriet ved borgermødet ifølge Agnes Rosenlund, at over 100 boliger med de nye F-35-kampfly bliver overfløjet med særligt høj støj på over 100 decibel.

»Vi håber meget på, at de værst ramte borgere får en afklaring snarest muligt, siger formanden.

»I Norge har man tilbudt opkøb til de borgere, der bliver værst ramt af støjen. Vi håber meget, at man også i Danmark vil tilbyde opkøb.

Forsvarsministeriets beregninger er afgørende for, hvor mange af de hårdest ramte der vil blive tilbudt at blive frikøbt af deres huse, fordi det vil være umuligt for dem at leve i flystøjen.

For andre skal beregningerne bruges til at bestemme, om deres bolig skal støjsikres.

Beboerne må dog væbne sig med tålmodighed. Først efter sommerferien vil Forsvarsministeriet fremlægge en kompensationsordning for de mest udsatte naboer, oplyser ministeriet.

De godt 16 milliarder kroner til de nye kampfly blev bevilget af Folketingets Finansudvalg i 2017.

Danmarks 27 nye F-35-kampfly bliver leveret løbende over en årrække. De første fly kommer til Flyvestation Skrydstrup i 2023.

ritzau