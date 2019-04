Politiet om utryghedsskabende lejre: Loven er klar

Definitionen af en »utryghedsskabende lejr« refererer til et ordbogsopslag, skriver Københavns Politi, som ikke mener, at loven er svær at administrere.

»Politiets mulighed for at rydde utryghedsskabende lejre er et godt værktøj til at undgå de lejrdannelser, som vi erfaringsmæssigt ved kan skabe utryghed i lokalområderne«. Sådan svarer ledende politiinspektør Jens Jespersen fra Københavns Politi i et skriftligt svar, politiets pressemedarbejder har sendt til Politiken.