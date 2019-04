Mette Frederiksen: Regeringen har smidt os ud af pensionsforhandlinger

Regeringen har bedt Socialdemokratiet om at forlade forhandlinger om pension. Det siger S-formand Mette Frederiksen til TV 2 News.

»Vi kan ikke nå til enighed, om der skal indføres en ret til tidligere folkepension. Det er jo en reel politisk uenighed. Regeringen ønsker ikke at gå den vej, som vi er nogle partier, der gerne vil. Det har vi ikke kunnet opnå enighed om«, siger hun.

Partierne var fredag eftermiddag til forhandlinger hos beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V). Regeringen har indkaldt til forhandlinger, efter at Socialdemokratiet i januar præsenterede et udspil, der skal give nedslidte en ret til at gå på folkepension før andre.

Det er regeringen ikke enig i, men den vil gerne forbedre den seniorførtidspension, der i dag skal hjælpe nedslidte. Men heller ikke den del får Socialdemokratiet ifølge Mette Frederiksen lov at være med i.

»Vi kan ikke blive enige om en ret til tidligere folkepension. Så mener regeringen heller ikke, at vi kan være i forhandlingerne om en forbedret seniorførtidspension«, siger hun.

Det er nu kun Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, der sammen med regeringen er en del af forhandlingerne. Den radikale leder Morten Østergaard kan godt se en aftale for sig.

»Når man ikke kunne komme videre ad den vej, Socialdemokratiet ville, var det, fordi de ikke var i stand til at lægge et konkret forslag på bordet. Jeg synes, der er mulighed for, at vi kan undgå, at de nedslidte bliver kastebold i en valgkamp og nu måske endelig komme derhen, jeg gerne ville fra start, nemlig at vi smøger ærmerne op og gør noget for dem, som ikke kan arbejde helt til folkepensionsalderen«, siger han til TV 2 News.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen vil ikke svare på, om han ligefrem har smidt Socialdemokratiet ud, men han bekræfter, at partiet fremover ikke er med i forhandlingerne.

»Socialdemokratiet ønskede at diskutere differentieret pension. Vi valgte på den baggrund at invitere til politiske forhandlinger for faktisk at diskutere helt åbent, om det kan lade sig gøre. Der måtte vi så erkende efter en del møder, at det var svært, og så vælger jeg i dag at sige, at jeg har ikke set nogen model fra Socialdemokratiet, og så kan vi ikke blive ved med at diskutere det her«, siger Troels Lund Poulsen til TV 2 News.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl forklarer, at han under de foreløbig syv forhandlingsmøder har forsøgt at få Mette Frederiksen og Socialdemokratiet til at konkretisere partiets model for en ret til tidlig folkepension for nedslidte. Men uden held.

»Vi har spurgt ind til, hvordan man kan finde ud af, hvem der er nedslidte, hvilke brancher, og hvor mange år folk har været på arbejdsmarkedet. Jeg synes faktisk, vi har været ivrige efter at prøve at se, om vi kunne lave sådan en model«, siger Thulesen Dahl til TV 2 News og uddyber:

»Men jeg må bare sige helt stilfærdigt til mine venner i Socialdemokratiet, at de ikke er kommet med noget som helst bud på, hvem der skal have sådan en ret, og hvem der ikke skal have sådan en ret. Det er alt sammen noget, de i virkeligheden først vil tale om efter et folketingsvalg«.