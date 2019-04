Tre er blevet fængslet efter uro i København Optøjerne søndag har ført til flere retsmøder i Københavns Byret.

De første personer er blevet varetægtsfængslet efter søndagens uro i København. Midt på eftermiddagen mandag er status, at tre mænd er blevet fængslet.

En dommer har fængslet to personer i ti dage, og disse to sigtes for at have affyret fyrværkeri mod politiet, oplyser TV 2 News.

Den tredje er 17 år og sigtes for stenkast mod politifolk i Korsgade på Nørrebro i København. Han var i forvejen også efterlyst for et knivstikkeri. I hans tilfælde har dommeren bestemt, at frihedsberøvelsen skal vare i 24 dage.

Alle tre nægter sig ifølge TV 2 News skyldige. En fjerde er blevet løsladt.

Optøjerne skete i forbindelse med, at den racismedømte Rasmus Paludan ville demonstrere mod islam.

ritzau