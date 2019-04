Sket i ugen Når små mænd trækker lange skygger

Sagt i ugen

Skærtorsdag fyrede Klaus Riskær Pedersen endnu en af sine folketingskandidater, Dorte Jarlby fra Hvide Sande:

»Hvis man ikke kan fungere med de andre kandidater, hvordan vil det så ikke gå i Folketinget? Det er aldrig sjovt at fortælle en kandidat, at vedkommende ikke skal stå på listen mere, men det er min opgave at sikre, at samarbejdet fungerer, og jeg vil hellere tage øretæven nu, end når det er for sent. Hun passede bare ikke ind på listen«.

(TV Midtvest)

Martin Nørgaard‏, stand-up komiker:

»Følg med i næste uge, når Rasmus Paludan tager prideflag med på tribunen i Parken, når han tropper uanmeldt op i en rockerborg og råber “hva så, er det her landsforeningen for små pikke?” og når han råber “dit barn er grimt” til tilfældige nybagte mødre på Østerbro«.

(Twitter)

Hursh Joshi, britisk journalist med indisk baggrund, bosat på Nørrebro:

»Jeg håber, I ikke skal opleve rigtige raceoptøjer, før I indser, at gadens børn og unge hører til i Danmark. Accepter og imødekom dem – lad være med at skyde tåregas mod dem – ellers bliver raceoptøjer uundgåelige«.

(Information)

Rasmus Paludan, partistifter og provokatør efter aflysning af demonstrationer:

»Det er den største fascistiske handling. Årsagen er selvfølgelig, at mange betjente holder påskeferie, og de vil hellere sidde derhjemme med deres påskeharer, end de vil sørge for at holde ro og orden. De er nogle fucking møgsvin. De er med til at ødelægge demokratiet og grundloven«.

(Ekstra Bladet)

Nordsjællands Politi med lille bøn til ungdommen:

»På døgnrapporten har vi flere tilfælde af helt unge mennesker, der gør sig selv til butikstyve for fx læbepomade og energidrik. Må vi ikke ydmygt foreslå, at påskeferien bruges på noget mere konstruktivt end at få betingede noteringer eller pletter på straffeattesten?«

(Twitter)

Anders Vistesen, DF og formand for højrefløjsalliancen i Europaparlamentet, der skal tage imod franske Marine le Pen og det nationalpopulistiske De Sande Finner, som netop er blevet næststørst i Finland:

»Nationalstaterne skal udgøre fundamentet for EU-samarbejdet. Det er nationalstaterne, der skal sidde i førersædet, og vi skal væk fra den nuværende tilgang, hvor man forsøger at presse en ’one size fits all’-model ned over alle politiske emner«.

(DR)

Master Fatman gav interview kort før sin død, som blev bragt i Børsen i påsken. Om sin barndom siger Morten Lindberg:

»Jeg har ikke følt noget pres. jeg skulle selvfølgelig være ordentlig og sød, og jeg kyssede min mor og far på munden, også da jeg var flyttet til København og hang ud med alle mulige punkere og avantgardetyper. De synes, det var lidt corny«.

(Børsen)

Vis mere