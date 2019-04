Politiet finder granatlignende genstand: Forbyder Paludan-demonstration på Nørrebro Politiet bekræfter overfor Ritzau, at man har fundet en genstand, der ligner en håndgranat, på Blågards Plads.

Opdateret tirsdag 16. april klokken 11.09.

Politiet har tirsdag formiddag undersøgt et mistænkeligt forhold på Blågårds Plads, hvor den kontroversielle partistifter og racismedømte islamkritiker Rasmus Paludan havde planer om at holde en demonstration tirsdag eftermiddag.

Det oplyser Københavns Politi.

Politiet bekræfter overfor Ritzau, at man har fundet en genstand, der ligner en håndgranat.

Politiet har igen åbnet for pladsen, efter man i nogle timer opfordrede borgere til at holde sig væk, mens betjente arbejdede på stedet.

Samtidig har politiet oplyst på Twitter og i en pressemeddelelse, at Rasmus Paludan ikke får lov til at demonstrere på Blågårds Plads tirsdag, da politiet vurderer, at en demonstration i området vil udgøre en fare for den offentlige fred.

Forbuddet gælder foreløbig til onsdag klokken 12. Foruden Blågårds Plads gælder forbuddet i de fire områder, hvor Københavns Politi mandag indførte skræpede strafzoner.

»Konkret skønner vi, at det vil medføre en nærliggende risiko for yderligere kriminalitet i form af ildspåsættelse, hærværk og vold mod politiet«, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Uddybende pressemeddelelse om påbuddet til Stram Kurs mod at demonstrere i dele af København #politidk https://t.co/6Me8BpaVCN — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 16. april 2019

Politiet skriver dog, at de er »indstillede på at overveje alternative lokaliteter og/eller tidspunkter for demonstrationen i dialog med Stram Kurs«.

Demonstrerer måske ved Værebro Bibliotek i dag

Natten til søndag eksploderede en bil i Mjølnerparken. Her skulle Paludan have demonstreret, men på grund af eksplosionen blev demonstrationen flyttet til Blågårds Plads.

De seneste dage på Nørrebro og på den københavnske Vestegn har været præget af stor uro.

Det startede søndag eftermiddag, da flere blev provokeret af Rasmus Paludans optræden på Blågårds Plads, hvor han blandt andet kastede med en koran.

Herefter antændte nabolaget, og det endte i kampe mellem ballademagere og politiet. Det fortsatte dagen igennem hele søndagen og natten til mandag.

Mandag rykkede balladen så til Albertslund, hvor Paludan skulle have holdt en demonstration. Her blev der kastet med sten og affyret fyrværkeri mod politiet.

Paludans parti, Stram Kurs, har bebudet en demonstration ved Værebro Bibliotek, der hører under Københavns Vestegns Politi.

Det er uvist, om den demonstration bliver til noget.

ritzau/Pol.dk