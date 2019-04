Politiet finder granatlignende genstand: Forbyder Paludan-demonstration på Nørrebro og har lukket Assistens Kirkegård Politiet bekræfter overfor Ritzau, at man har fundet en genstand, der ligner en håndgranat, på Blågards Plads.

Opdateret tirsdag 16. april klokken 14.50.

Politiet har tirsdag formiddag undersøgt et mistænkeligt forhold på Blågårds Plads, hvor den kontroversielle partistifter og racismedømte islamkritiker Rasmus Paludan havde planer om at holde en demonstration tirsdag eftermiddag.

Det oplyser Københavns Politi.

Politiet bekræfter overfor Ritzau, at man har fundet en genstand, der ligner en håndgranat.

Politiet har igen åbnet for pladsen, efter man i nogle timer opfordrede borgere til at holde sig væk, mens betjente arbejdede på stedet.

Til gengæld har Københavns Politi tirsdag først på eftermiddagen spærret ind- og udgange til Assistens Kirkegård på Nørrebro, som ligger få hundrede meter fra Blågårds Plads.

»Grunden til, at vi har lukket kirkegården af, er, fordi vi er ved at efterforske derude. Det er en udløber af det på Blågårds Plads i formiddag«, siger central efterforskningsleder Kenneth Jensen.

Her henviser han til, at politiet undersøgte en mistænkelig genstand, som efter alt at dømme er en håndgranat.

Kenneth Jensen tilføjer, at én person blev anholdt i formiddags i den sag. Han ønsker ikke at uddybe, hvad personen er sigtet for, eller hvad det ellers drejer sig om.

Forbud mod to demonstrationer

I dag har politiet derudover oplyst på Twitter og i en pressemeddelelse, at Rasmus Paludan ikke får lov til at demonstrere på Blågårds Plads tirsdag, da politiet vurderer, at en demonstration i området vil udgøre en fare for den offentlige fred.

Forbuddet gælder foreløbig til onsdag klokken 12. Foruden Blågårds Plads gælder forbuddet i de fire områder, hvor Københavns Politi mandag indførte skræpede strafzoner.

»Konkret skønner vi, at det vil medføre en nærliggende risiko for yderligere kriminalitet i form af ildspåsættelse, hærværk og vold mod politiet«, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Uddybende pressemeddelelse om påbuddet til Stram Kurs mod at demonstrere i dele af København #politidk https://t.co/6Me8BpaVCN — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 16. april 2019

Politiet skriver dog, at de er »indstillede på at overveje alternative lokaliteter og/eller tidspunkter for demonstrationen i dialog med Stram Kurs«.

Selv forsøgte Rasmus Paludan sig tirsdag med at finde et alternativt sted at afholde en demonstration i nærheden af Nørrebro. Klokken 12.45 annoncerede Stram Kurs på Facebook, at de ville demonstrere på Emblasgade, som er en del af Østerbro, men grænser tæt op til Nørrebro, og som ligger meget tæt på Khayr El-Barriya-moskeen på Rovsingsgade.

Klokken ca. 13.10 meldte Københavns Politi imidlertid via Twitter ud, at Rasmus Paludan ikke kan få lov at demonstrere på Emblasgade, dog uden at oplyse årsagen herfor. Emblasgade ligger dog inden for grænserne af en af de skærpede strafzoner, som Københavns Politi oprettede mandag aften, og politiet har på forhånd midlertidigt forbudt Rasmus Paludan at demonstrere i de i alt fire zoner.

Udover Nørrebro omfatter zonerne Urbanplanen på Amager, Tingbjerg og dele af Christianshavn, herunder Christiania.

Københavns Politi har meddelt Stram Kurs, at partiet ikke kan afholde demonstration på Emblasgade, som de har annonceret #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 16. april 2019

Demonstrerer måske i Bagsværd 17.10

Natten til søndag eksploderede en bil i Mjølnerparken. Her skulle Paludan have demonstreret, men på grund af eksplosionen blev demonstrationen flyttet til Blågårds Plads.