DF trækker minister i samråd om aflyste Paludan-demoer Dansk Folkeparti vil have svar på, hvorfor optøjer har kunnet stoppe lovligt anmeldte demonstrationer.

Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl vil indkalde justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i samråd.

Det efter, at politiet har stoppet den kontroversielle partistifter af Stram Kurs og islamkritiker Rasmus Paludan s demonstrationer grundet optøjer på Nørrebro og i Albertslund.

Kræver sikkerhed

»Jeg vil have sikkerhed for, at det ikke er voldsforbrydere, ildspåsættere og lignende, der får lov til at definere graden af ytringsfrihed, siger formanden og fortsætter:

»Når politiet vurderer, at det er nødvendigt at aflyse en demonstration på grund af risikoen for optøjer, så er det dem, der laver optøjerne, der definerer graden af ytringsfrihed.

»Accepterer vi det, så går vi efter min mening ind i en blindgyde.

ritzau