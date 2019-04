DF kalder det et »skråplan« at forbyde demonstrationer, men har selv foreslået netop det

Politiet har begivet sig ud på et skråplan ved at forbyde den racismedømte provokatør Rasmus Paludan i at demonstrere, mener Dansk Folkeparti. Men partiet har ved flere lejligheder tidligere foreslået, at demonstrationer blev erklæret forbudte af myndighederne. »Dobbeltmoralsk«, mener Enhedslisten.