Svensker solgte drabsvåben i sag om likvideret 16-årig

En 34-årig svensker med jugoslavisk baggrund er onsdag formiddag blevet idømt to års fængsel for at have solgt et af de våben, der dræbte 16-årige Servet Abdija i København i oktober 2017.

Våbnet, en skarpladt ni millimeterpistol af mærket Zavodi Crvena Zastava, havde manden på sig i den svenske by Helsingborg på et tidspunkt forud for drabet den 16. oktober 2017.

Her solgte manden pistolen til en ukendt person for 20.000 svenske kroner, hvilket svarer til lidt over 14.000 kroner.

Sagen er blevet ført som en tilståelsessag. Manden erkender i store hele forløbet.

Senioranklager Søren Harbo har dog masser af opfølgende spørgsmål:

»Hvor har du fået den fra?«, spørger Harbo.

»Pistolen har jeg købt. Mere er der ikke at sige til den sag«, lyder svaret.

Nysgerrig på køberen

Anklageren er dog ikke enig. Han har nemlig en del flere ting, han gerne vil have svar på. Han er nysgerrig efter at høre, hvem han solgte den til, og hvad køberen skulle bruge den til.

»Jeg spørger lige igen: Hvem solgte du den til?«.

»'No comments' på den«, svarer manden, der taler en blanding af dansk og svensk.

Anklageren prøver igen:

»Hvad skulle køberen bruge den til?«

»Ingen anelse«, lyder svaret.

Han afviser desuden, at han nogensinde har været i Danmark med pistolen.

Sigtet for uopklaret drab

Manden er også sigtet for det uopklarede drab på Servet Abdija. I den sag er han beskyttet af et navneforbud, så dermed kan pressen ikke nævne hans navn i tilståelsessagen.

Foruden de to års fængsel er han også udvist af Danmark. Han har nu 14 dage til at beslutte sig for, om han vil anke.

Servet Abdija blev dræbt med seks skud om aftenen 16. oktober 2017, da han kom hjem til sin families lejlighed i Ragnhildgade på grænsen mellem Nørrebro og Østerbro i København.

Fra lejligheden hørte moren lyden af drengen, der blev skudt på klos hold.

Ventede på offeret i tre kvarter

Tre sortklædte og maskerede mænd blev set løbe væk ad et stisystem. Tilsyneladende havde de ventet på offeret i tre kvarter.

Også dagen før drabet blev tre maskerede mænd set i området, hvor de blev set kontakte en fjerde i en mørk bil.

Politiet har efterfølgende oplyst, at der blev brugt to våben. Det ene er det, som den 34-årige mand er dømt for at have solgt. Det andet er en revolver af mærket Colt.

Efterforskningsleder Hans Erik Raben oplyser onsdag, at drabsefterforskningen fortsætter, men at han ikke har nogen yderligere kommentar, da sagen kører for lukkede døre.

