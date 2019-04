20-årig tiltales for at dele billeder af ofre for togulykken på Storebæltsbroen

Politiet vil have en 20-årig mand straffet for at have delt de billeder, han tog inde i passagertoget, som 2. januar 2019 forulykkede på Storebæltsbroen.

Billederne stammer fra umiddelbart efter kollisionen med en modkørende godsvogn og viser blandt andet »legemsdele og andet biologisk materiale« fra fem af de i alt otte passagerer, der omkom i tragedien.

Det fremgår af anklageskriftet mod manden, som er tiltalt for at have sendt billeder og også video fra ulykkesstedet til en række medier - heriblandt Politiken.

Konkret mener anklagemyndigheden hos Fyns Politi, at manden dermed har overtrådt straffelovens paragraf 264d. En bestemmelse, der siger, at man kan straffes med bøde eller fængsel i op til seks måneder, hvis man deler billeder af mennesker, der er afbilledet i situationer, som bør unddrages offentligheden.

»Vi påregner at nedlægge påstand om en bødestraf. Og konfiskation af mobiltelefonen, hvor billederne ligger«, fortæller fungerende senioranklager fra Fyns Politi Maria Fanø-Fredeløkke.

Den 20-årige nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarsadvokat, Berit Ernst.

»Sagen er mere nuanceret, end anklageskriftet lægger op til. Alvoren i det lyder mere omgangsrigt, end det er, og min klient glæder sig til at afgive forklaring i retten«, siger hun til Fyens Stiftstidende.

Ingen beviser mod medierne

Politiet har også haft undersøgt, om DR’s P4, TV Øst eller Politiken, der alle er nævnt i anklageskriftet som modtagere af billederne fra sagens tiltalte, eventuelt også kunne have forbrudt sig mod loven i sagen.

Som anklageren forklarer:

»Det er i sig selv ikke ulovligt at modtage sådan noget materiale, men vi har forsøgt at undersøge, hvad for nogle medier, der har bragt billederne. Vi har dog ikke kunne finde nogen steder, hvor billederne fremgår. Så vidt vi kan se, har de pågældende medier – hvis de har bragt noget af materialet – fjernet det igen. Vi kan altså ikke bevise, at nogen har gjort noget forsætligt ved at bringe billeder, de ikke burde bringe«, siger Maria Fanø-Fredeløkke.

Af hensyn til sagens pårørende kommer anklageren til at anmode dommeren om at lukke dørene på de tidspunkter, hvor billedmaterialet vil blive fremlagt i Retten i Svendborg.

Sagen er berammet til en dag i retten – den 1. maj 2019.

Anklagemyndigheden forventer, at retsmødet kommer til at vare blot et par timer.

Politiken har dagen igennem forgæves forsøgt at komme i kontakt med den tiltalte, der ikke er vendt tilbage på Politikens opkald.