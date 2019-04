Grafik: Sådan forløb politijagt, som skadede sagesløs 69-årig kvinde for livet

Politibetjent kunne hverken få sirene eller udrykningsblink til at virke, da han jagtede flugtbil i Ballerup. 69-årige Anne Beidil anede derfor ingen fare, da hun gik over for grønt i fodgængerfeltet.