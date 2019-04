Dømt for ulvedrab - nu skal 67-årig igen i retten Den 67-årige mand, der sidste år skød en formodet ulv, skal efter nye dna-undersøgelser for retten igen.

En 67-årig mand blev sidste år kendt skyldig i at have skudt og dræbt en ulv.

Det kostede den 67-årige vestjyske mand 40 dages betinget fængsel.

Afgørelsen blev imidlertid anket af både anklagemyndigheden og den tiltaltes forsvarer.

Anklageren fandt straffen for mild, mens den dømte slet ikke mener, at det var en ulv, han skød.

Ankesagen skulle have været behandlet af Vestre Landsret i februar. Men det blev udskudt på ubestemt tid, da forsvarsadvokat Jan Schneider krævede nye genetiske undersøgelser af det dræbte dyr.

Nu er parterne blevet enige om, hvordan det skal foregå, og hvornår sagen kan blive behandlet i landsretten.

Det oplyser specialanklager ved Statsadvokaten i Viborg Ulrik Panduro.

»Sagen er blevet berammet til Vestre Landsret 23. og 25. september, efter at anklagemyndigheden sammen med forsvareren er blevet enige om en yderligere dna-undersøgelse«, siger han.

Hybrid mellem hund og ulv

Allerede i byretten slog forskere fast, at der efter alt at dømme var tale om en et år gammel hunulv, der kom til verden nær Ulfborg i foråret 2017.

Men den tiltalte og hans forsvarsadvokat mente, at der kunne være tale om en hybrid - altså en krydsning mellem en hund og en ulv - baseret på dyrets adfærd.

Dyret udviste ikke den skyhed over for mennesker, som en ulv ville gøre, lød argumentet.

Nu skal yderligere genetiske undersøgelser så kaste lys over dyrets oprindelse.

»Den nye undersøgelse, som forsvareren og anklagemyndigheden er blevet enige om at få lavet, ser i højere grad på generne. Den går mere på, hvorvidt det er en hund eller en ulv«, siger Ulrik Panduro.

Resultater klar inden sommer

Specialanklageren forventer, at resultaterne af undersøgelsen foreligger inden sommer.

Det er forskere fra tyske Senckenberg Research Institute, der skal foretage den nye undersøgelse.

Det er samme institut, som Aarhus Universitet, der overvåger ulven i Danmark, samarbejder med.

Ulrik Panduro vil ikke kommentere, hvad strafpåstanden er fra anklagemyndighedens side.

Han fortæller dog, at man i byretten krævede tre måneders fængsel, og at man ankede dommen, da man mente, at straffen var for mild.

Den 67-årige har erkendt i retten, at han fra sin bil affyrede tre skud mod dyret, men han har hævdet, at det skete i selvforsvar.

Forsvarsadvokat Jan Schneider har tidligere oplyst, at dommen er anket til frifindelse.

ritzau