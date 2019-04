Tom jolle fundet ud for Aarhus: Politiet frygter ulykke

Østjyllands Politi og Forsvarets søredning har lørdag morgen iværksat en eftersøgning i Aarhus Bugt.

En sort jolle er fundet 200 meter fra land ud for badeanstalten Den Permanente ved Aarhus, og det frygtes, at nogen er faldet over bord.

Det oplyser Forsvarets Operationscenter.

Politiet samt en af Forsvarets helikoptere fra Aalborg og redningsskibet 'Nordfalken' deltager i eftersøgningen.

»Båden er fundet 200 meter fra land, så det forventes ikke, at den har været langt ude på havet«.

»Dog er det sådan, at når man finder en båd, og der er risiko for, at nogen er faldet over bord, så skal man ikke altid lede i det område, hvor båden er fundet«, siger den vagthavende officer ved Forsvarets Operationscenter.

Han forklarer, at man i forbindelse med eftersøgninger på havet bruger et program, der kan lede politiet og resten af søredningsholdet på rette vej.

Her indtastes oplysninger om blandt andet vind- og strømforhold, hvorefter programmet udregner, hvor i det pågældende farvand den eller de forsvundne personer befinder sig.

Der er endnu ingen oplysninger om, at nogen er meldt savnet.

Jollen blev fundet klokken 07.16.

