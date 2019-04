Flygtninge modtager en million kroner: Familiefar lykkes med sin plan om at gøre Rasmus Paludan til »Danmarks sureste fundraiser«

»Hver gang Rasmus Paludan går på gaden og demonstrerer, bliver vi hjemme og donerer!«.

Sådan lyder budskabet på Facebook-gruppen ’Hjælp Rasmus Paludan med at samle ind til integration’, som i tirsdags blev oprettet af familiefaren og journalisten, Nicolai Würtz, der ønskede – og ønsker – at organisere en protest mod den indvandrerfjendske provokatør Rasmus Paludan.

På gruppen beskrives hans mål således:

»Skal vi ikke sponsorere Rasmus Paludan? Jeg tror, at vi skal udsætte hans demonstrationer for karmaloven: Hver gang han brænder en koran, giver vi sammen penge til Dansk Flygtningehjælp. Så kan han blive Danmarks sureste fundraiser«.

Og det budskab lader nu til at have båret, undskyld klicheen, afsindig meget frugt. Så meget frugt man nu kan få for en million. Ja, du læste rigtigt – for to dage siden var der cirka klokken syv om aftenen samlet 330.000 kroner ind, hvor beløbet nu (søndag morgen) har ramt en million danske kroner. Helt præcist 1.003.315 kroner klokken 06.07. Dermed er målet for indsamlingen nået på under en uge.

For Nicolai Würtz skyldes indsamlingen, at han er blevet provokeret af Stram Kurs’ racismedømte partistifter. Det fortalte han til TV 2 Lorry onsdag.

»Han (Rasmus Paludan red.) overskrider så mange grænser for at skabe en konflikt og drive helt skæve pointer frem. Jeg vil ikke råbe og gå i moddemonstration, så jeg har ledt efter en måde at vise ham, at det her er skrupforkert. Det her er en fredelig måde at vise det på«, sagde Nicolai Würtz, der arbejder som udviklingschef hos Nordisk Film TV.

Reaktioner fra dem, der har doneret

Inde på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside, det sted, hvor man kan donere penge, kan man blandt andet se og følge med i historikken over donationer – som tæller alt fra 1.000 til 5 kroner. Og når man sender sit beløb afsted, er det muligt at knytte en lille kommentar til det, hvilket flere personer – anonymt eller med navn – har gjort. Her er en række af dem:

»Hov!! Så har de demonstreret igen. Denne gang i Herning. Så må vi jo til lommerne!!!«.

»Virkelig et godt initiativ! Med kærlighed og sammenhold skal had og splittelse bekæmpes!«.

»Hermed foreløbigt bidrag på 250 udløst af antallet af hadkommentarer i den tråd, jeg deltager i. Rigtig godt initiativ, du (Nicolai Würtz, red.) har iværksat. Genial måde at vise vores afstandtagen til Rasmus Paludan på – og så på en sober og ikke-voldelige måde. Tak for det«.

»Tak til Rasmus for at motivere os andre til dette åbenlyse gode formål. Tænk hvis vores børn eller børnebørn engang måtte flygte og de mødte folk som ham«.

»Frygt skaber frygt. Kærlighed skaber kærlighed. Jeg ved godt, hvad jeg helst vil skabe. Hvad med dig, Rasmus Paludan?«

»Hurra for positiv demonstration!«.

Forbud mod demonstration – og dog

Fredag aften demonstrerede Rasmus Paludan igen, denne gang i Greve, »hvor politiet var mødt talstærkt op med både mandskab, køretøjer og helikopter«.

Det skrev Sjællandske Medier og uddybede, at den indvandrerfjendske provokatør egentlig helst ville have spredt sine budskaber ved indkøbscenteret Waves i Hundige, men at demonstrationen»i løbet af dagen blev flyttet til græsarealet ved Olsbækstien overfor Greve Idrætscenter, hvor den begyndte klokken 18:00«.