Brand i pizzeria er under kontrol

Et større antal brandfolk blev mandag formiddag kaldt ud for at nedkæmpe en brand i et pizzeria i Brøndby.

Alarmen om branden på Nygårds Plads indløb lidt før klokken 10.30, oplyste Københavns Vestegns Politi tidligere mandag.

Ingen er kommet til skade ved branden, der midt på eftermiddagen er under kontrol.

»Vi er i gang med slukningen derude, og det bliver en længerevarende indsats«, siger assisterende operationschef i Hovedstadens Beredskab Kristian Næsted til TV2 Lorry.

»Det bliver ikke værre, end det er nu, men vi er i gang med at få brudt taget op og slukke de dele, der stadig brænder«, fortsætter han.

Det lykkedes at forhindre branden i at brede sig, men i nabobutikkerne skal der suges for slukningsvand, ligesom der skal røgsaneres, oplyser TV2 Lorry.

ritzau