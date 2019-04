DATA-STYRING DER NYTTER

Der er data i luften og internetopkoblede enheder over alt. Kan det udnyttes til at gøre hverdagen lidt lettere?

Det skal det storkøbenhavnske projekt Den Regionale Datahub vise. Det er oprettet af Region Hovedstaden og kommunerne langs den kommende letbane for at se, om tilgængelige data kan udnyttes til fælles bedste.

Et af de projekter, der indgår, er forsøget på at få trafikken i det trafikerede vejkryds på Vallensbæk Torvevej til at glide lettere.