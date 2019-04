Landsret i principiel sag: Hjemløs lavede ikke lejr på gaden Østre Landsret går imod byretten og frifinder en rumænsk mand, der overnattede på gaden i København.

I en principiel sag om tolkning af 'utryghedsskabende lejre' er en hjemløs rumænsk mand tirsdag blevet frikendt ved Østre Landsret.

Såvel politiet som en dommer i Københavns Byret har ellers ment, at der var tale om en lejr, som skabte utryghed - også selv om den hjemløse sov alene. Derfor blev han straffet.

Men tirsdag er landsretten gået imod den afgørelse.

»Vi finder det ikke bevist, at han har etableret eller taget ophold i en lejr i den forstand«, lyder det blandt andet i landsrettens afgørelse, hvor de tre dommere var enige.

Overnattede i 14 dage

I januar sidste år overnattede den rumænske mand i cirka 14 dage på Købmagergade. Han havde indrettet sig med pap, tæpper, dyne, pude og sovepose.

En morgen klokken 07.05 blev han vækket af betjente, som tog billeder. Her kan man se en uåbnet købesandwich, en brugt kaffekop og en spist yoghurt.

Han sov på gaden, når han ikke vandt i lodtrækningen om at få en plads i et herberg for natten.

Den 36-årige rumæners forsvarer, advokat Asser Gregersen, kritiserede byrettens afgørelse i september og mente, at systemet straffer hjemløshed.

»Sløset« lovgivning

Tirsdag gentager han den kritik. Han mener, at lovgivningen er "sløset".

»I dag er vi kommet et skridt nærmere klarhed. Men det er stadig ganske svært at sige noget klart om, hvad en hjemløs må og ikke må, når det kommer til gadeovernatninger«, siger Asser Gregersen efter domsafsigelsen.

»Der er behov for, at justitsministeren (Søren Pape Poulsen, red.) tager det her område alvorligt og laver et stykke tydelig lovgivning«, tilføjer han.

Rigsadvokaten har nu 14 dage til at vurdere, om man vil forsøge at gå videre med sagen til Højesteret.

Det kræver en godkendelse fra Procesbevillingsnævnet. Nævnet har dog én gang sagt, at sagen er principiel. Det skete, da der blev givet anketilladelse til Østre Landsret.

Det sker nemlig som udgangspunkt aldrig, når der er tale om en bødestraf som tilfældet var ved dommen i Københavns Byret.

Her fik rumæneren en bøde på 500 kroner.

