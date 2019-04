Sigtet for voldtægt i borgmesterhjem forbliver fængslet Et tidligere bestyrelsesmedlem i Enhedslisten skal sidde varetægtsfængslet i endnu 14 dage i voldtægtssag.

Et nu tidligere medlem af Enhedslisten i København skal forblive varetægtsfængslet i endnu to uger. Det beslutter en dommer tirsdag i Københavns Byret.

Manden har siddet fængslet siden 5. april sigtet for voldtægt.

Det påståede overgreb skulle være sket efter en fest i teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsens (EL) hjem. Hun har efterfølgende taget orlov fra sin post, fordi sagen har påvirket hende i høj grad.

Efter festen skulle fire personer have lagt sig til at sove i den samme seng. Det er så i løbet af natten, at det daværende bestyrelsesmedlem skulle have voldtaget en af de andre i sengen.

Den forurettede kvinde skulle på grund af træthed og eller alkohol have været ude af stand til at sige fra.

Advokat Helle Vibeke Paulsen, der var mødt som forsvarer for den sigtede mand, mente, at han skulle løslades. Hun henviste til, at han ikke havde mulighed for at påvirke eventuelle vidner, der har afgivet forklaring, ligesom sagen har været omtalt i pressen.

Den vurdering var dommeren uenig i, og han varetægtsfængsles indtil 7. maj.

ritzau