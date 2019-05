Forskere: Der er brug for flere tidlige underretninger på de mindste

Ved det seneste folketingsvalg gik DF voldsomt frem. Nu satser nye partier længere ude på fløjen på at kapre nogle af deres vælgere. Men hvad er det egentlig, der får folk til at stemme på den yderste højrefløj? Hvad foregår der inde i den enkelte? Hvordan ser Danmark, Verden og vores tid ud for de personer, der stemmer yderst til højre?