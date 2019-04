Danish Crown blev afpresset med trusler om gift i varer Fødevarefirmaer i ind- og udland har fået trusselsbreve. Efterforskning i flere europæiske lande er i gang.

Breve med et ukendt pulver, der angiveligt er sundhedsfarligt, er sendt til flere danske fødevarevirksomheder. Det bekræfter Rigspolitiet.

»Det er en meget kedelig sag, vi har med at gøre her. Derfor ser både politiet og andre myndigheder meget alvorligt på de her anmeldelser«, siger politiinspektør i Rigspolitiet Uffe Stormly til TV2.

Det er en meget kedelig sag, vi har med at gøre her. Uffe Stormly, politiinspektør i Rigspolitiet

Brevene, der er sendt fra Belgien, skulle foruden pulveret indeholde trusler om, at virksomhederne vil få forgiftet deres varer i supermarkeder, hvis ikke de hver især overfører 300.000 euro i kryptovalutaen bitcoin.

En af de virksomheder, som har modtaget brevet, er den danske slagterivirksomhed Danish Crown.

Brevet modtog Danish Crown i begyndelsen af april. Dets ordlyd efterlader ifølge Jens Hansen, pressechef i slagterifirmaet, ingen tvivl om alvoren.

»Det står hurtigt klart, at det er et trusselsbrev, så vi reagerer hurtigt ved at kontakte politiet og overdrage sagen til dem, så de kan vurdere truslens karakter og forestå efterforskningen«.

»Vi har tæt kontakt med de relevante myndigheder om, hvordan vi skal håndtere det her. Indtil videre er vurderingen, at der ikke er nogen risiko for hverken forbrugerne, kunderne i øvrigt eller vores medarbejdere«, siger han.

Som konsekvens af brevet er samtlige af Danish Crowns fabrikker blevet instrueret i at sikre adgangsveje. Også den løbende kontrol af adgangskort til fabrikkerne er blevet øget.

Ingen skulle have gjort alvor af truslen

Politi i en række europæiske lande har indledt efterforskninger på grund af brevene.

De første af de enslydende breve skulle være kommet 7. april, hvor blandt andet virksomheden Findus i Sverige modtog et brev med hvidt pulver. Findus laver blandt andet færdigretter.

Også en række virksomheder i Italien modtog trusler.

Rigspolitiet ønsker ikke at oplyse, hvilke eller hvor mange firmaer der er tale om. Ifølge Fødevarestyrelsen har de dog det til fælles, at de alle er store og internationalt kendte brands.

Brevene får ikke styrelsen til at gennemføre yderligere kontroller i virksomhederne. Det fortæller beredskabschef i Fødevarestyrelsen Nikolas Kühn Hove.

»Indtil videre har vi ingen viden om, at nogen skulle have gjort alvor af den her trussel. Så længe vi ikke har det, gennemføre vi den normale kontrol, vi laver på fødevarevirksomheder i Danmark«, siger han.

Styrelsen assisterer politiet med den kendskab, de har til fødevarevirksomhederne gennem de løbende kontroller, de foretager.

ritzau