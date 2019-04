Kort før arbejdernes kampdag har regeringen udsigt til aftale om bedre forhold for nedslidte. R kan sikre flertal hen over midten.

Er der to partier, der plejer at skælde ud på hinanden, er det Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Men netop de to stridshaner kan være på vej til at sikre regeringen opbakning til en aftale om pension, der kan stække Socialdemokratiet.