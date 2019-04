22-årig døde af vold: Politi har identificeret mistænkte

To formodede gerningsmænd bag et dødeligt overfald i Horsens lørdag er identificeret. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet opfordrer de to til at melde sig selv inden onsdag klokken 18. Gør de ikke det, bliver de efterlyst med navn og billede.

»Politiet er via efterforskningen nu bekendt med identiteten på begge gerningsmænd. Såfremt de ikke melder sig selv i dag, onsdag den 24. april 2019, inden klokken 18.00, vil politiet efterlyse dem offentligt med navn og billede«, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Sydøstjyllands Politi giver ingen beskrivelse af, hvordan de pågældende gerningsmænd menes at se ud. Heller ikke de to personers aldre eller eventuelle relation til den nu afdøde mand fremgår af meddelelsen.

De menes altså at have sparket og slået en 22-årig mand, som endte med at få blødninger i hjernen. Tirsdag afgik han ved døden.

Voldsepisoden fandt sted i et grønt område i Horsens lørdag.

ritzau