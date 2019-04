En god dag for klimabevidste madelskere og en dårlig dag for Rasmus Paludan

FOR ABONNENTER

Klimabevidste madelskere kan have svært ved at forkæle deres smagsløg uden samtidig at tæve Moder Jord med en syndflod af drivhusgasser. Men et nyt medie har som erklæret mål at »lave vidunderlig mad, der påvirker klimaet mindre, så klimakampen ikke bliver et gastronomisk kompromis«. På Barnemad.tv kan man finde knap 100 madopskrifter, der oplyser om måltidets CO 2 -udledning, og hvad det svarer til i forhold til en persons anbefalede daglige udledning. Eksempelvis kan man lave chili sin carne, der udleder 0,5 kg CO 2 per person, svarende til 8 procent af den daglige udledning. Bagmændene – en kok, en fotograf og en kommunikatør – er dog ikke mere hellige, end at de også har opskriften på en syndig indisk karry med lam, der koster 78 procent af den anbefalede udledning.