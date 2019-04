Klimakamp, brexit, Trump og russiske trolde: Danskerne bakker op om EU som aldrig før

Den sidste bastion

Derudover viser mange undersøgelser ifølge Marlene Wind entydigt, at europæerne er blevet mere bevidste om det europæiske samarbejde, dels efter at briterne har forladt EU-samarbejdet – og dels efter at Donald Trump er blevet præsident i USA.

Det betyder, at 77 procent vil stemme for at blive i EU, hvis der bliver afholdt en folkeafstemning om Danmarks medlemskab, mens 17 procent vil forlade EU – hvis altså målingen holder stik.

Kaosset omkring brexit-forhandlingen har gjort folk opmærksomme på, hvad man siger farvel til, såfremt man forlader EU, vurderer EU-professoren. Det har samtidig tegnet et billede af et EU, der er »fuldstændig rolig, fasttømret og afbalanceret« i forhandlingssituationer. Det betyder, at EU nu står i et bedre lys – og ikke mindst står som en samlende faktor. Og så er der Trump i USA og Putin i Rusland:

»De to gør, at EU er blevet det eneste samlende anker i manges bevidsthed i en verden, som er turbulent med russiske trolde, fake news og digital svindel på den ene side – og så en amerikansk præsident, som er fuldstændig uforudsigelig på den anden side«.

De unge føler sig i mindre grad hørt

Malte Kjems fra Tænketanken Europa er enig i den analyse og mener, at det har givet anledning til at tale om nogle af fordelene ved at være medlem af EU. Alligevel er det ikke alle, der føler sig hørt. Trods den store opbakning fra de unge mellem 15-24 år er det kun 64 procent i den gruppe, der føler, at deres stemme ’tæller i EU’. De unge skiller sig dermed »markant ud fra de øvrige aldersgrupper i forhold til at føle sig hørt« – her føler 81-84 procent nemlig, at de bliver hørt.

Det undrer mig ikke, at de unge i modsætning til de ældre er lidt mere i tvivl om, hvordan ens stemme tæller Marlene Wind, EU-professor

Kommunikationschefen kan ikke komme med en entydig forklaring på det, men fortæller, at det kan skyldes, at de unge måske har svært ved »at spejle sig i den igangværende EU-debat«. I notatet står der, at det er en tendens, som samtlige målinger siden 2007 bekræfter.