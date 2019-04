Formodede gerningsmænd til dødeligt overfald melder sig selv

To formodede gerningsmænd bag et dødeligt overfald i Horsens lørdag har onsdag eftermiddag henvendt sig til Sydøstjyllands Politi.

Det oplyser vicepolitiinspektør Lars Peter Madsen, der er efterforsker på sagen.

Det sker, efter at politiet tidligere på dagen gav dem en frist til klokken 18 til at melde sig selv. Hvis de ikke henvendte sig, ville politiet efterlyse dem med navn og billede.

Overfaldet gik ud over en 22-årig mand i det grønne område Lunden i Horsens. Offeret blev blandt andet sparket i hovedet og endte med at få blødninger i hjernen.

Han blev bragt til behandling på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Men hans liv stod ikke til at redde, og tirsdag afgik han ved døden.

Lars Peter Madsen oplyste tidligere onsdag, at det er lykkedes politiet at finde frem til de mistænkte gennem en kombination af teknisk efterforskning og vidneafhøringer.

Hvilken form for teknisk efterforskning, der er tale om, ønsker han ikke at uddybe.

De to mænd fremstilles torsdag i grundlovsforhør med krav om fængsling. Her vil anklagemyndigheden bede dommeren om at lukke dørene for offentligheden, skriver Sydøstjyllands Politi på Facebook.

ritzau