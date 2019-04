Ministeriel arbejdsgruppe vil stramme grebet om raketmagere

Udviklingen af civile raketter buldrer afsted, ikke mindst i Danmark. Og det er langt fra uden risici at sende store raketter til vejrs.

Derfor foreslår en arbejdsgruppe under Forsknings- og Uddannelsesministeriet nu nye krav.

»Arbejdsgruppen er nået frem til, at den aktuelle regulering og myndighedsorganisering vedrørende civile raketaktiviteter er utilstrækkelig, og at aktiviteterne i dag ikke hviler på et sikkerhedsmæssigt forsvarligt grundlag«, konkluderer arbejdsgruppen i en meddelelse.

Ifølge rapporten, som arbejdsgruppen har udarbejdet, er der fire foreninger i Danmark, der bygger raketter. Og 'aktiviteterne synes at være øget inden for de seneste år'.

Ikke mindst hos foreningen Copenhagen Suborbitals. De har tidligere sendt en raket op i 8,3 kilometers højde. Foreningen har også planer om, at sende en raket med passager op i 100 kilometers højde.

Arbejdsgruppen understreger, at raketbyggeri og opsendelser ikke er ufarlige. Brændstoffet kan være farligt både under opbevaring og blanding. Her refererer rapporten til et uheld i 2015, hvor flere blev voldsomt forbrændt.

Raket ramte jorden med 530 km/t.

Der er også risici i luftrummet. Raketter kan ramme fly, balloner eller andre ting i luften.

Samtidig skal raketter ned igen. Der er tidligere sket fejl, der gjorde, at eksempelvis en raket har ramt jorden med 530 kilometer i timen.

»Ved nedfald af raketter eller dele af raketter er der risiko for personskader for deltagere og tredjepart inden for rakettens nedslagsområde«, skriver rapporten.

Derfor foreslår arbejdsgruppen, at der bliver indført nye regler for opsendelse af raketter. For mindre raketopsendelser er det krav om ansøgning, egnede områder og godkendelse.

»For større raketopsendelser har arbejdsgruppen fundet, at dansk geografi, befolkningstæthed og sø- og lufttrafikken omkring Danmark generelt taler imod større raketopsendelser over dansk territorium eller i farvandet omkring Danmark«.

»Sådanne opsendelser vil fremover ikke kunne finde sted«, skriver arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen definerer ikke nærmere, hvad de forskellige kategorier dækker over.

ritzau