En god dag for flygtninge og en dårlig dag for rejsebureau

Flygtninge i Danmark får en helt ekstraordinær håndsrækning som konsekvens af højrefløjsaktivisten Rasmus Paludans udskejelser. Modtiltaget, som tv-manden Nicolai Würtz står bag, har på 9 dage nu rejst 2 mio. kr. i omstridte Rasmus Paludans navn. »Hver gang han brænder en Koran, brænder vi sammen penge af på Dansk Flygtningehjælp«, lyder opfordringen. Donationerne fra over 15.500 givere går til integrationen af flygtninge i Danmark, og de første midler er allerede givet til madklubber og et frivillighus i Aarhus, hvor flygtninge kommer i dialog med og får hjælp af danskere. Würtz fortalte forleden, at tiltaget har gydet lidt olie på vandene. »En person med indvandrerbaggrund har skrevet, at indsamlingen har givet hende et andet billede af, hvem Danmark og danskerne er«.