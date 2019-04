SF'er: »Nørrebro kan ikke få særlige regler for, hvem de vil have besøg af. Bydelen kan ikke melde sig ud af samfundet«

Grundloven garanterer demonstrationsfriheden. Men den gælder lige nu ikke for Rasmus Paludan på Nørrebro. Spørgsmålet er, om det er et problem for staten og samfundet.