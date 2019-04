Effekt af at træne ældre for at spare hjemmehjælp kan være svær at måle

Især ældre, der lige er blevet syge, har gavn af hverdagsrehabilitering. Forsker: Fokus er skiftet fra at træne ældre i det, de selv ønsker at kunne, til at nedsætte behovet for hjemmehjælp.

De seneste ti års stadig mere intensive indsats med at forsøge at hverdagsrehabilitere – træne – ansøgere om hjemmehjælp eller hjemmepleje til at blive selvhjulpne har ikke givet helt entydige målelige effekter. Og slet ikke for ældre, som i lang tid har kæmpet for at klare sig selv trods forskellige former for svækkelser.